يونيسف تعرب عن غضبها لـ«مقتل سائقي شاحنتين بنيران إسرائيلية شمال غزة»

- سائقان متعاقدان مع المنظمة الدولية قتلا أثناء مهمة لتوصيل مياه الشرب شمالي القطاع ما دفعها لتعليق أنشطتها بالموقع داعية السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق بالحادث

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، السبت، عن غضبها إثر مقتل سائقي شاحنتين متعاقدين معها بنيران إسرائيلية أثناء مهمة لتوصيل مياه الشرب شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى تعليق أنشطتها بالموقع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الحادثة وقعت الجمعة خلال "عملية اعتيادية لنقل مياه الشرب" عند محطة صهاريج المياه بمنطقة المنصورة في حي الشجاعية شمالي القطاع، والتي تزود مدينة غزة بالمياه.

وأضافت أن الحادث أدى إلى مقتل سائقي الشاحنتين وإصابة شخصين آخرين، وهو ما دفعها لتعليق أنشطتها بالموقع، داعية السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق بالواقعة.

وشددت اليونيسف على "ضرورة حماية العاملين بالمجال الإنساني والمدنيين والبنية التحتية الحيوية للمياه بموجب القانون الإنساني الدولي".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما ذكرته المنظمة.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025.

ويعاني قطاع غزة نقصا حادا في مياه الشرب، جراء قصف إسرائيل آبار المياه خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين، ما فاقم الأزمة الإنسانية في مختلف مناطق القطاع.

ويعتمد الفلسطينيون بدرجة كبيرة على المنظمات الدولية والمحلية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتوفير المياه ونقلها.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 766 فلسطينيا وإصابة 2147 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.



