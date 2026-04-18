أحمد إسماعيل يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة

حصل أحمد إسماعيل، لاعب فريق الزمالك لكرة السلة، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والأهلي، المقدمة من شركة "WayUp Sports"، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للرجال لموسم 2025-2026.

وقام عمرو مصيلحي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، والدكتور مصطفى فوزي، عضو مجلس الإدارة، والأستاذ محمد عفيفي، المدير التنفيذي لشركة "WayUp Sports"، بتسليم جائزة رجل المباراة إلى أحمد إسماعيل.

وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي بعد الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 71-60، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتمكن الزمالك من التقدم في الربع الأول بنتيجة 15-14، قبل أن يواصل تفوقه في الربع الثاني، وينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 31-29.

وفي الربع الثالث، وسّع الزمالك الفارق بعدما أنهاه بنتيجة 59-44، قبل أن يحافظ على تقدمه وينهي المباراة بنتيجة 71-60.

وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية، ليلحق بنظيره المصرية للاتصالات، الذي فاز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي الآخر بنتيجة 75-72.

وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، والذي يجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً.