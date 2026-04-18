وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته البريطانية تطورات الأوضاع في المنطقة

استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الإمارات وعددا من الدول بالمنطقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.

وخلال اللقاء، جددت كوبر، التأكيد على تضامن بلادها مع الإمارات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين.

ومن ناحيته، ثمن عبدالله بن زايد آل نهيان، زيارة كوبر، التي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وتجسد تضامن المملكة المتحدة الكامل مع الإمارات.

واستعرض عبد الله بن زايد وكوبر، آخر المستجدات الإقليمية، المتصلة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً لمدة أسبوعين.

كما ناقشا أهمية تكثيف الجهود الدولية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام المستدام في المنطقة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالعلاقات الإماراتية البريطانية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويعزز رخاء وازدهار شعبيهما.