أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة تركيز كبيرة داخل النادي على التتويج ببطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى حرص مجلس الإدارة على حصد اللقبين، ومشيدًا في الوقت ذاته بجهود الجهاز الفني واللاعبين، إلى جانب جماهير النادي التي تدعم الفريق بقوة من المدرجات.

وقال سليمان، خلال ظهوره عبر برنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern Mti: "جمهور الزمالك يدعم الفريق بشكل رائع للغاية، وهو صانع المعجزات الأول، وكل لاعب داخل المستطيل الأخضر يشعر بمساندة الجماهير، ونهنئهم في المقام الأول".

وأضاف: "كان الوزير جوهر نبيل أول المهنئين لنادي الزمالك بعد التأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب شباب بلوزداد الجزائري".

وتابع: "يضم الزمالك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويتمتع الجميع بروح عالية، ونحن سعداء أيضًا بالفوز على الأهلي في كرة السلة والتأهل إلى نهائي كأس مصر".

واستكمل: "سيظل الزمالك صامدًا مهما حاول البعض الإضرار بالنادي، فقد حاول البعض ذلك، لكنه ظل شامخًا بشعبيته وجماهيره الكبيرة. ونرى اليوم الأطفال في المدرجات يدعمون الفريق، كما تواجد العديد من الجماهير خارج الملعب يتمنون الدخول ومساندة الفريق من المدرجات".

واختتم: "المكافآت المالية للاعبين شأن يخص المدير الرياضي الحالي، وأنا سعيد للغاية بحالة التكاتف الكبيرة لدعم الفريق، كما تواجد الكابتن حسن شحاتة وشيكابالا وطارق حامد، إلى جانب عدد من نجوم النادي السابقين".