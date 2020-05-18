الأمم المتحدة قلقة من نسبة وفيات كورونا في اليمن

عبرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن قلقها من نسبة الوفيات جراء كورونا في اليمن، مقارنة بنسبة حالات الإصابة.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، "إن هناك 126 حالة مؤكدة إصابتها في اليمن بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 19 حالة وفاة ذات صلة بالوباء".

وذكر أنه: "خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن 91 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في اليمن، بزيادة تقدر بنسبة 325% تقريبًا عن الأسبوع الذي سبقه، حينما تم الإبلاغ فقط عن 28 حالة مؤكدة مختبريا".

وأفاد البيان بأن معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق إذ يبلغ 9ر15% من إجمالي حالات الإصابة.

وأشار إلى أن الوباء وصل إلى 10 محافظات يمنية من بينها صنعاء وعدن وتعز وحضرموت.