 الخميس.. سمية الخشاب تتحدث عن مسلسل موسى على إذاعة نجوم إف إم - بوابة الشروق
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الخميس.. سمية الخشاب تتحدث عن مسلسل موسى على إذاعة نجوم إف إم

سمية الخشاب
سمية الخشاب
إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 5:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 5:41 م

تحل الفنانة سمية الخشاب، بعد غد الخميس، ضيفة على البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعة إنجي علي، فى الساعة الثامنة مساءً، لتتحدث عن شخصية "حلاوتهم" التي قدمتها في مسلسل "موسي" ولاقت إعجاب الجمهور.

وتكشف الخشاب، عن كواليس المسلسل وتعاونها الفني مع الفنان محمد رمضان، وأهم المواقف التي حدثت بينهما أثناء فترة التصوير، كما تعلق على الجدل الذي أثير حول مشاركة أحمد سعد كضيف شرف المسلسل، وكيف حدث الأمر، أيضا تعلن خلال الحلقة عن خطواتها الفنية المقبلة.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة إنجي علي، على راديو "نجوم أف.إم" الساعة الثامنة مساءً.

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