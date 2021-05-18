نائب: تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ليس نهاية المطاف

قال أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ليس نهاية المطاف، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل ما تملك من قوة وإمكانيات مسخرة بالكامل لمساعدة المتضررين من القصف غير المبرر والعدواني الغاشم الذي يندرج تحت بند جرائم الحرب.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، بخالص العزاء لأسر الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ودولة فلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى؛ لوقف نزيف الدم والعدوان الغاشم على الضحايا الأبرياء العزل.

وأضاف أن مصر والرئيس السيسي يهتمون دائمًا بكل القضايا العربية الهامة وخاصة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأم التي تخص الدول العربية ككل، قائلًا إن مصر تقف إلى جوار الشعب والدولة الفلسطينية ولم تقف مكتوفة الأيدي جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن دور المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بالحريات والديمقراطية إزاء الأحداث في فلسطين، لافتًا إلى أن ما حدث الأيام الماضية ينفي كل مساعي السلام في الشرق الأوسط والديمقراطية والحياة في أمن وأمان.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعلن عن قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار بالقطاع.