عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد استشهاد شاب بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار عليه، بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل.



نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الثلاثاء، أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على الشاب، وأصابته بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.



وأفادت الوكالة، بأن الاحتلال منع المواطنين في الجوار من الاقتراب منه أو محاولة إسعافه أو التعرف عليه، مضيفة أنه أغلق المنطقة، وأطلق النار صوب المواطنين والصحفيين، ومنعهم من تغطية الحدث.







ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 212 شهيدًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة، و1400 إصابات بجراح مختلفة.