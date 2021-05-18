إسرائيل تعلن اكتشافها شبكة أنفاق من جنوب لبنان حتى بيروت

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" مساء اليوم أن جماعة حزب الله اللبنانية، قامت بحفر شبكة أنفاق طولها مئات الكيلومترات من بيروت حتى جنوب لبنان.

وقالت "كان" إن الانفاق حفرت بالتوازي مع حفر الأنفاق التي اخترقت إسرائيل وكشف عنها في ديسمبر 2018، والتي قامت بتدميرها لاحقا في عملية خاصة.

وذكر التقرير ان إقامة شبكة الأنفاق الدفاعية التي حفرها حزب الله هي لتمكينه من إدارة القتال ضد الإسرائيليين في حال وقوع حرب في لبنان، ومفاجأة القوات المناورة.

وأضاف التقرير أن شبكة الانفاق اشتملت على مقرات قيادة وسيطرة لإدارة الحرب، وتبدأ هذه الانفاق من مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل حتى العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي نهاية عام 2018ـ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه عن أنفاق لحزب الله حفرت في لبنان واخترقت الأراضي التي تحتلها إسرائيل شمالا.