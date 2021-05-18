ألمانيا تتعهد بنحو 40 مليون يورو مساعدات لقطاع غزة

تعهدت ألمانيا بتخصيص نحو 40 مليون يورو كمساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو عن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين: "من الجيد أن إسرائيل فتحت اليوم المعبر الحدودي، الذي أغلق قبل أسبوع، أمام تدفق البضائع الإنسانية إلى غزة"، معلنا عزمه العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل تحسين الإمدادات الإنسانية في غزة.

وفي المناقشة حول دور محتمل للاتحاد الأوروبي في جهود الوساطة لإنهاء النزاع، دعا ماس إلى انخراط مشترك مع جهات فاعلة أخرى، قائلا: "إحدى اللبنات الأساسية لكيفية مشاركة الاتحاد الأوروبي هي اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، التي تنشط الآن مرة أخرى"، وذلك في إشارة إلى المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وطالب ماس مجددا حركة حماس بـ"وقف العنف"، قائلا: "من خلال إرهابها بالصواريخ، صعّدت حماس عمدا الوضع الذي كان بالفعل متوترا للغاية - مع عواقب وخيمة على الإسرائيليين وكذلك على السكان المدنيين في غزة... في النهاية يجب أن يصمت السلاح الآن"، بحسب زعمه.