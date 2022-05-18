شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام.. وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها .

كما ألقى قائد قوات الصاعقة اللواء أ .ح أحمد رشاد كلمة أكد خلالها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها قوات الصاعقة .. مؤكداً أن رجال قوات الصاعقة دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس لحماية الوطن وصون مقدساته .

وأعقب ذلك، تنفيذ عدد من البيانات العملية التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام.. كما شاهد الفريق أسامة عسكر معرضاً للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة .

كما تم المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات ، مشيداً بما لمسه من استعداد قتالي عالى وروح معنوية مرتفعة للقوات، كما طالبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة.