محافظ قنا يتفقد مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي بنقادة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية، اليوم؛ لمتابعة مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي بمركز نقادة.

وقال محافظ قنا إن مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي بنقادة تقع على مساحة 20 فدانا كمرحلة أولى من مشروع لتوطين إنتاج الحرير الطبيعي، واستكمال سلسلة القيمة المضافة بتصنيع منتجات نسيجية للتصدير من خيوط الحرير الطبيعي.

وأضاف الداودي، أن المشروع وفر 100 فرصة عمل لأبناء مركز نقادة كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، بينما سوف تقع المرحلة الثانية من المشروع علي مساحة 200 فدان سيتم زراعتها بأشجار التوت المتقزم، وعدد من التدخلات الزراعية الأخرى مثل منحل لإنتاج العسل الأبيض وإنتاج الطرود، بالإضافة إلى زراعة قصب السكر بالتنقيط، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وذكر أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم إنشاء مركز تدريب من الشباب الخريجين علي صناعة الحرير، كما سوف يتم إنشاء أول نموذج عصارة عسل أسود بدون وجود أي أيدي عاملة وذلك للاستفادة من مخلفات التوت بعد التصنيع ليتم عمل تدوير لها، كما سيتم إنشاء مصنع بيض لدودة القز خلال المرحلة الثانية من المشروع.

وأثنى محافظ قنا على دور مؤسسات المجتمع المدني، في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع خطط وتنفيذ برامج تكفل للمرأة والفتيات الحق في الحصول على الفرص والموارد بشكلٍ متساوٍ مع الرجال والشباب، وأن يكون لها القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، والقدرة علي التأثير الإيجابي في المجتمع.