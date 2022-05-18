المفوض الاقتصادي الأوروبي يعلن حظر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة ضد روسيا

أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، اليوم الأربعاء، عن «حظر» الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأعرب جينتيلوني على قناة «راي نيوز 24»، عن أمله في إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وتابع جينتيلوني: «اعتمدنا 5 حزم من العقوبات بسرعة كبيرة وبالإجماع، ولكن الحزمة السادسة لا تزال معلقة لأسباب معروفة، أنا متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى حل وسط».

يذكر أن المفوضية الأوروبية توقعت الحاجة إلى 195 مليار يورو، أو ما يعادل قرابة 206 مليارات دولار، للتخلي عن الطاقة الروسية، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للوصول إلى إجماع حول قرار حظر النفط ضمن حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظرا نفطيا مقترحا على روسيا، حيث قالت ليتوانيا إن الكتلة «رهينة دولة عضو واحدة».

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة له يوم الثلاثاء بشأن تطوير قطاع النفط، إن الغرب «يقتل نفسه اقتصاديا» بوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، مؤكداً عدم قدرة الدول الغربية على فك الارتباط بواردات النفط والغاز من روسيا.

واعتبر الرئيس الروسي أن الاقتصاد الغربي يعاني من خسائر كبيرة، بسبب القرارات التي اتخذت بشأن الطاقة الروسية، في إشارة إلى العقوبات الغربية التي أعقبت غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

في غضون ذلك، أكد بوتين عمل موسكو على خلق الظروف الملائمة لمواكبة التطور في مجال الطاقة، وذلك رغم العقوبات الغربية.