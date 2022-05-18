مصطفى الفقي: حرق مكتبة الإسكندرية لم يكن مسؤولية العرب والمسلمين كما أشيع

قال الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إنّ مصر ربحت الكثير من عودة المكتبة بعد 20 قرنًا من إحراقها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، الحريق لم يكن مسؤولية العرب ولا المسلمين كما أشيع،لكنه كان صراعًا بين مجموعات هيلينية.

وأشار إلى أن عودة المكتبة مثّلت امتصاصًا لأغلب الوثائق التائهة على أرض مصر، وشكلت بيت خبرة ثقافيا وعالميا يمكن أن يتبنى أي قضية يُقدمها أي مواطن عادي يكتب فيها ويحلل وينشر.

ولفت إلى أن المكتبة باتت مكانًا لحفظ التراث، إذ أسّسه الدكتور فتحي صالح الذي كان مستشارًا ثقافيًّا في باريس ومندوب مصر لدى منظمة اليونسكو، موضحًا أن صالح أسّس مدرسة لتحويل الدلالات الفكرية إلى مؤشرات رقمية.