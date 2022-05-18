شباب بلوزداد يعزز صدارته للدوري الجزائري بفوز قاتل على وفاق سطيف

واصل شباب بلوزداد التحليق في صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري بعدما حقق فوزا ثمينا وقاتلا 1 / صفر على ضيفه وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى 60 نقطة من 28 مباراة، ليحافظ على تربعه على قمة جدول الترتيب، متفوقا بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه شبيبة القبائل، الذي خاض 30 لقاء.

في المقابل، بقي وفاق سطيف، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، في المركز التاسع، بعدما تجمد رصيده عند 43 نقطة من 26 مباراة.

وتقمص عبدالرحمن بورديم دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف بلوزداد الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليعمق أصحاب الأرض جراح منافسهم، الذي مازال يعاني من خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، إثر خسارته 2 / 6 أمام الأهلي المصري في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.