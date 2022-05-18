 بمساعدة التربي وشقيقها.. القبض على أم دفنت ابنتها في المقابر دون تصريح - بوابة الشروق
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بمساعدة التربي وشقيقها.. القبض على أم دفنت ابنتها في المقابر دون تصريح

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 3:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 3:29 ص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "تعدى أم على كريمتها وإلقائها بصندوق القمامة" والإشارة خلاله لضبط الأم مرتكبة الواقعة.

وبفحص الخبر تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مسئول مقابر بدائرة القسم بقيام كلِ من ربة منزل وشقيقها وتربى بدفن كريمة الأولى (سنة ونصف) بدون تصريح عقب سقوطها من شرفة سكنها لاختلال توازنها أثناء اللهو وعدم تمكنها من استخراج تصريح للوفاة لخلافات مع زوجها "والد الطفلة"، وتم ضبطهم.

كما تم استدعاء والد الطفلة واتهم المذكورين بالإهمال والتسبب فى وفاة كريمته ودفنها بدون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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