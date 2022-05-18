روسيا تستدعي سفير باريس في موسكو لتسليمه قرار طرد دبلوماسيين فرنسيين

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي، لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق.

وأكد مصدر دبلوماسي روسي في تصريح لوكالة «تاس»، نقلته وسائل إعلام روسية، أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي، لإبلاغه بإجراءات جوابية على طرد فرنسا في وقت سابق لدبلوماسيين روس.

وقررت فرنسا في بداية أبريل الماضي، طرد حوالي 30 دبلوماسيا روسيا، الذين تتعارض أفعالهم، وفقا لباريس، مع المصالح الأمنية للبلاد.

وفي وقت لاحق، تم إعلان 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم، على ضوء استمرار موسكو في عمليتها العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا، منذ 24 فبراير الماضي.

ميدانيًا، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا دمرت 172 طائرة و125 مروحية أوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف، في إحاطة إعلامية: «منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 172 طائرة و125 مروحية و927 طائرة مسيرة و311 راجمة صواريخ».

وأشار إلى «تدمير 3139 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و389 راجمة صواريخ، و1548 مدفعية وهاون، و2997 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة».