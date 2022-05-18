تنفيذ حملات نظافة داخل أحياء مدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملات نظافة شاملة داخل نطاق أحياء المدينة، في إطار توجيهات محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق.

واستهدفت الحملات طريق السوفتيل وغسيل أرصفة شارع صلاح سالم، ومنطقة الجولي فيل، وامتداد شارع التلفزيون، وخالد بن الوليد، وشارع الصنايع، والخليج ونزلة الزناتي، وذلك إلى جانب متابعة تجميع المخلفات من نقاط تجميع القمامة بالشوارع المستهدفة، وأسفرت الحملات عن رفع ١٥ طن قمامة وتراكمات.

على صعيد متصل قاد فريق عمل حي شرق بمدينة الأقصر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، حملات تجميل وتهذيب الأشجار بمنطقة المصالح الحكومية في القباحي الغربي، وذلك ضمن خطة مجلس المدينة في تطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع والمسطحات الخضراء.