تيجريس أونال يتعادل مع مونتيري في الدوري المكسيكي

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تعادل فريق تيجريس أونال مع ضيفه مونتيري 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وتقدم مونتيري بهدف سجله ماكسيميليانو ميزا في الدقيقة 35 وتعادل تيجريس أونال عن طريق فرانسيسكو كوردوفا في الدقيقة 51.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل علما بأن الفائز سيتأهل للنهائي حيث سيواجه الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين تشيفاس وكلوب أمريكا.

وكان تيجريس أونال تأهل لهذا الدور بفوزه في دور الثمانية على تولوكا 5 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل مونتيري بفوزه على سانتوس لاجونا بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.