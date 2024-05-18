قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة، منوهة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 6 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر اليوم»، المذاع عبر فضائية «هي»، مساء السبت، أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة، على مدار الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن «البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع الشمس»، منوهة أن العظمى تتجاوز 43 درجة في الأقصر وأسوان.

وتوقعت استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، وتكرار حدوثها مرة أخرى بداية الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، في الفترة ما بين 1 ظهرا وحتى 5 عصرًا، وارتداء واق للرأس، وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

كما نصحت المواطنين بتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمها المياه، وارتداء ملابس فاتحة اللون قطنية فضفاضة، ومتابعة النشرات الجوية بصورة دورية.