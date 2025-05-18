الجيش اللبناني بعلن إصابة أحد جنوده في قصف إسرائيلي جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، إصابة أحد جنوده صباح اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل، جنوب البلاد.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة؛ نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل».

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، ما خلّف 200 شهيد و491 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.