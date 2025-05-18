محافظ الغربية: لا تهاون في إزالة التعديات ضمن الموجة 26

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا مساء اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمراجعة آليات التنفيذ وتقييم الأداء على الأرض،في إطار المتابعة الدقيقة لكافة الملفات الحيوية على أرض محافظة الغربية.

وأكد المحافظ في مستهل الاجتماع أن منظومة المتغيرات المكانية أصبحت العين التي لا تغفل، وأن رصد المخالفات لم يعد اجتهادًا، بل التزامًا تقنيًا يُحتم على الجميع التحرك الفوري، قائلاً: “الرصد يتم لحظيًا.. والتنفيذ يجب أن يكون لحظيًا، والمحاسبة فورية على أي تقصير”.

وشدد اللواء الجندي على أن الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات مستمرة دون استثناء، وأن استرداد حق الدولة لا يحتمل التباطؤ، موجهًا رؤساء المدن باتخاذ إجراءات فورية ضد أي تعدٍ أو مخالفة، وعدم السماح بأي محاولة لفرض أمر واقع. وأكد أن المحافظة تتابع التنفيذ ميدانيًا، وأن معيار التقييم الوحيد هو النتيجة على الأرض.

وفيما يخص ملف التصالح، أكد المحافظ أن هذا الملف يقع على رأس أولويات المرحلة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين في استكمال الإجراءات، مع الالتزام الكامل بالقانون. وأضاف أن إنهاء هذا الملف يُعد استقرارًا عمرانيًا وراحة للمواطن، ويجب التعامل معه بروح المسؤولية وليس بمزيد من الإجراءات المعقدة.

وفي ملف النظافة، أصدر اللواء أشرف الجندي توجيهاته بتكثيف العمل على مدار اليوم في الشوارع والمناطق الحيوية، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة اللحظية لأداء فرق النظافة، مشددًا على أن نظافة الشارع مرآة احترام الدولة لنفسها، ورضا المواطن يبدأ من محيطه.

كما شدد على ضرورة إنهاء كافة مظاهر الإشغالات والتعديات على الطريق العام، موجهًا بشن حملات مكثفة بالتنسيق مع المرافق، لإعادة الانضباط للميدان وفرض هيبة القانون، خاصة في الأسواق والمناطق التجارية.

وبخصوص ضبط الأسواق، شدد محافظ الغربية على أن الرقابة التموينية والصحية يجب أن تعمل بأقصى طاقة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الغلاء وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتوريد القمح المحلي، حيث وجّه المحافظ بتيسير كافة إجراءات التسليم للمزارعين، وتوفير الدعم الإداري واللوجستي في الشون ومراكز التجميع، ومتابعة حركة التوريد يوميًا، مؤكدًا أن المحافظة تضع هذا الملف تحت رقابة مباشرة لضمان تحقيق المستهدف.



