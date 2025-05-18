حماس: استمرار استهداف إسرائيل الصحفيين بغزة رسالة استخفاف للعالم

قالت حركة حماس، الأحد، إن استمرار استهداف إسرائيل الصحفيين المحميين بموجب القانون الدولي في قطاع غزة يؤكّد "رسالة الاستخفاف التي تبعث بها حكومة الاحتلال الفاشي للعالم".

جاء ذلك في بيان لحماس تعليقا على استشهاد 5 صحفيين مع عدد من أفراد عائلاتهم، في غارات إسرائيلية مكثفة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفلسطينية للأناضول إن غارات إسرائيلية استهدفت، فجر الأحد، منازل وخياما للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وطالت 5 صحفيين بينهم صحفية.

وبينت أن الصحفيين الشهداء هم عبد الرحمن العبادلة، وخالد أبو سيف، وعزيز الحجار، وأحمد الزيناتي، ونور قنديل.

واعتبرت قتل إسرائيل الصحفيين الخمسة مع أفراد من عائلاتهم إثر قصف منازلهم وخيامهم فجر اليوم "جريمة تجسّد وحشية هذا الكيان الفاشي".

وقالت حماس إن "من المستهجن أن يقف العالم عاجزاً عن وقف جرائم حرب غير مسبوقة تُرتَكَب منذ أشهر على الهواء مباشرة بحق مدنيي بغزة ومنها الاستهداف الممنهج للصحفيين".

وطالبت المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية بالتضامن مع الصحفيين في قطاع غزة وحمل رسالتهم للعالم والعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية.

وقبل مقتل الصحفيين الخمسة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان الخميس، أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء بلغ 217 منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.