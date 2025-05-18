انطلاق الحملة القومية لمكافحة الآفات والقوارض في رفح بشمال سيناء

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انطلقت الحملة القومية لمكافحة الآفات والقوارض بمركز رفح في شمال سيناء، بالتعاون بين وزارة الزراعة ومديرية الزراعة والإدارة الزراعية برفح.

ونفذت الحملة بحضور كل من المهندسة أسماء السيد موسى، مدير الإدارة الزراعية برفح، والمهندس أحمد فوزي حمدان العيسوي، رئيس قسم المكافحة بالإدارة، والمهندسة كريمة محمود وادي، مهندسة بقسم المكافحة.

وتهدف الحملة إلى الحد من الأضرار التي تسببها القوارض والحشرات الزراعية، حيث تم تحديد بؤر الإصابة وتحديد شدة الإصابة بالقوارض.

كما تم علاج بؤر الإصابة بالمجان؛ لما لها من تأثير مباشر على الإنتاج الزراعي وصحة التربة مما يضر بالبنية التحتية بالقطاع الزراعي، فضلاً عن دورها في نقل الأمراض التي تؤثر على الإنسان والحيوان.

وأكدت المديرية، أنه لضمان فعالية الحملة يتم التركيز على رفع الوعي بين المزارعين، وتقديم الإرشادات الميدانية حول طرق المكافحة السليمة.

فيما تشمل الحملة تنفيذ أعمال الوقاية في الأراضي الزراعية والمناطق المحيطة، والمكافحة المتكاملة بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.



