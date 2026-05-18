تراجع الأسهم العالمية وارتفاع أسعار النفط بعد تحذير ترامب لإيران من نفاد الوقت

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، في تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط، عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من "نفاد الوقت" أمامها، في ظل جمود المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء حالة الحرب بينهما.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بأكثر من 6ر0% قبل بدء التعاملات الرسمية اليوم.

واستمر تراجع الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في الأسبوع الماضي. ووتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 9ر0% ليصل إلى 09ر60843 نقطة. قادت أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا التراجع بعد وصول المؤشر في الأسبوع الماضي إلى أكثر من 63 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر0% إلى 50ر7558 نقطة بعد تراجعه في بداية التعاملات. وفي يوم الجمعة الماضي تجاوز المؤشر مستوى 8000 نقطة مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا، لكنه تراجع بعد ذلك بسبب عمليات جني الأرباح.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 6ر1% إلى 32ر25543 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 1ر0% ليصل إلى 24ر4132 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 4ر1% ليصل إلى 40ر8508 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1ر1%، في حين أنخفض مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 6ر0 %.

وفي سوق النفط ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 9ر1% إلى 31ر111 دولارا للبرميل، في حين كان سعره قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرئيلية ضد إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي يدور حول 70 دولارا للبرميل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 3ر2% إلى 83ر107 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم.