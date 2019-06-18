تشيلي تستهل حملة الدفاع عن لقبها في كوبا أمريكا بفوز ساحق على اليابان

سجل المهاجم الخطير إدواردو فارجاس هدفين ليقود منتخب تشيلي إلى بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بالفوز الساحق 4 / صفر على المنتخب الياباني مساء الأثنين ح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.

واقتسم منتخب تشيلي، الفائز بلقب نسختي 2015 و2016 من البطولة ، صدارة المجموعة الثالثة مع منتخب أوروجواي الذي فاز بنفس النتيجة على المنتخب الإكوادوري مساء الأحد في المباراة الأولى بالمجموعة.

وحسم منتخب تشيلي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك بولجار في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني، أمطر منتخب تشيلي شباك المنتخب الياباني بثلاثة أهداف سجلها فارجاس في الدقيقتين 54 و83 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 82 .

ويشارك المنتخب الياباني (محاربو الساموراي)، وصيف بطل آسيا، للمرة الثانية فقط في تاريخ البطولة بدعوة من اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) .