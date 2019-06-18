الفاو تختار مديرها العام الجديد في 23 يونيو المقبل

تعقد منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" في 23 يونيو الجاري الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر الفاو - أعلى هيئة إدارية للمنظمة، وسيتم اختيار مديرها الجديد خلفا ل جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير المنتهية ولايته، بحسب بيان من الفاو.

والمرشحون من قبل الحكومات في بلادهم هم: تشو دونغ يو (الصين) ، كاثرين جيزلين لانييل (فرنسا)، و دافيت كيرفاليدزه (جورجيا)

وكان ميدي مونجوي (الكاميرون)، قد أعلن عن سحب ترشيحه في 21 مارس2019. وفي 13 يونيو 2019، أعلنت حكومة الهند سحب ترشيح راميش تشاند.

وفي اليوم السابق للانتخاب، سيتحدث المرشحون الثلاثة أمام أعضاء مؤتمر المنظمة.

سيكون هناك سلسلة من الفعاليات الجانبية خلال المؤتمر في الفترة من 22-29 يونيو، تركز على التقدم المحرز في مختلف المناطق نحو تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، والتنوع البيولوجي، ودور الشباب في الزراعة.

في 22 يونيو، ستقدم جراسا ماشيل محاضرة ماكدوغال التذكارية، والتي يتم تقديمها كل عامين من قبل شخصية بارزة في مجال الزراعة وتخفيف وطأة الجوع تكريماً لذكرى الخبير الاقتصادي الأسترالي فرانك ليدجت ماكدوغال الذي كان داعية فعال لإنشاء الفاو.

منحت الفاو ماشيل في عام 2018 العضوية الفخرية في تحالف الحاصلين على جائزة نوبل للسلام من أجل الأمن الغذائي والسلام، تقديراً لكفاح زوجها الراحل نيلسون مانديلا من أجل الحرية والسلام.

ماشيل مدافعة دولية عن حقوق المرأة والطفل ومؤسس مشارك مع مجموعة مانديلا أوف ذا إلدرز التي تتكون من قادة عالميين.