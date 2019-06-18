الرئيس الأوكراني: لن نجري حوارا مع الانفصاليين في دونباس

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تجري حوارا مع الانفصاليين في دونباس، إلا أنها على استعداد لاتخاذ الخطوات الأولى نحو إنهاء الحرب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس ، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

ومن جهته .. دعا ماكرون إلى إجراء حوار بين السلطات الأوكرانية والانفصاليين في منطقة دونباس وهو ما رد عليه زيلينسكي بالقول:"نحن مستعدون لمواصلة العلاقات بصيغة اتفاق مينسك.. نحن مستعدون لوقف إطلاق النار والإفراج عن السجناء وهو الأمر الذي يتوجب على الطرفين القيام به في المستقبل القريب"..مؤكدا أنه يتطلب من كافة الأطراف - ليس روسيا وأوكرانيا فحسب - العمل على إنهاء الحرب.