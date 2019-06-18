مقتل 13 شخصا على الأقل جراء زلزال جنوب غربي الصين

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لقى 13 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب200 آخرون جراء زلزال ضرب إقليم سيشوان جنوب غربي الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) عن السلطات المحلية أن الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة تشانجنينج الساعة 1055 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (1455 بتوقيت جرينتش).

كما أفادت صحيفة الشعب الصينية بأن خمسة من المصابين على الأقل في حالة حرجة، علاوة على 16 أصيبوا بجروح خطيرة.

وألحق الزلزال أضرارا بأكثر من 10 آلاف منزل،من بينهم 73 منزلا دمروا تماما، وتضرر من الكارثة نحو 100 ألف شخص ،وفقا للتليفزيون الرسمي.

وكان مركز الزلزال على عمق 16 كيلومترا تحت سطح الأرض، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وذكرت شينخوا أن وزارة إدارة الطوارئ قامت بتفعيل الاستجابة الطارئة وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المنكوبة للتقديم الإرشاد اللازم للإنقاذ والإغاثة من الكارثة.

وأضافت الوكالة أنه تم إرسال نحو خمسة آلاف خيمة وعشرة آلاف سرير ميداني و20 ألف بطانية إلى المنطقة المتضررة من الزلزال.