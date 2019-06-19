نتنياهو: لقاء بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي في أورشليم الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تقيم علاقات "جلية ومخفية" مع الكثير من الزعماء العرب، وإن هناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية.

وأضاف: "سيعقد قريبا مؤتمر هام في البحرين، نرحب به، كما نرحب بالمحاولة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل ولحل مشاكل المنطقة"، متابعًا: "هناك إسرائيليون سيحضرون هذا المؤتمر بطبيعة الحال".

واستطرد: "في بداية الأسبوع المقبل، سيعقد في أورشليم لقاءً تاريخيًا غير مسبوق، سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي، هذه هي قمة مهمة جدا من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة".

وتابع: "هناك أهمية لهذا اللقاء الثلاثي الذي يجمع بين الدولتين العظميين في دولة إسرائيل، وهذا يدل ألف دليل على مكانة إسرائيل الحالية على الساحة الدولية".