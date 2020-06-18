اعتقال مرشح لانتخابات الرئاسة في بيلاروس مع اقتراب موعد إجرائها

اعتقل مرشح للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، في خضم تحقيق جنائي، حيث تتزايد الضغوط على المعارضة قبيل إجراء الانتخابات في أغسطس في تلك الدولة الاستبدادية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، قال رئيس لجنة الرقابة الحكومية إيفان تيرتل على قناة "بيلاروس1" المملوكة للدولة إن فيكتور باباريكو، المتورط شخصيا في نشاط غير قانوني، حاول التأثير على شهود عيان، وأقر بجرائمه.

وقال تيرتل إن التحقيق يتم في عملية احتيال لأوراق مالية تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليون دولار.

وأضاف أن المحققين وجدوا خططا لعمليات غسل أموال، من بينها خطة، يزعم أنه تم من خلالها نقل 430 مليون دولار إلى حسابات في لاتفيا من مصرف بيلجازبرومبنك المملوك لروس، وكان يديره باباريكو قبل أن يعلن خوضه انتخابات الرئاسة في مايو الماضي.

وكان باباريكو المدير التنفيذي للبنك في مينسك والمملوك لشركة جازبروم ومصرف جازبرومبنك الروسيين، وصفا الهجمات على البنك بأنها غير قانونية. وذكرت قناة "بيلاروس1" أنه تم إلقاء القبض على حوالي 20 شخصا على ذمة التحقيق.

وعلى تويتر، قال دونالد توسك الذي كان رئيسا للمجلس الأوروبي حتى العام الماضي، ويرأس الآن أكبر مجموعة سياسية داخل البرلمان الأوروبي إننا "لن نتسامح مع السلوك القاسي غير المسبوق للسلطات في بيلاروس. كل يوم نسمع عن اعتقالات جديدة ومحاكمات غير عادلة، وتعذيب في السجون".