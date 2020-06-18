الوفد: عودة العمال المحتجزين في ليبيا يؤكد حرص مصر على أبنائها

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن عودة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن يؤكد حرص مصر على أبنائها وعدم تعرضهم للأذى من قبل أي جهة وفي أي دولة.

وقال الجندي، في بيان اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع عن كثب أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا وتحديدا في مدينة ترهونة وكلف الحكومة منذ ساعات قليلة بترتيب إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى أن الرئيس السيسي يهتم بحياة كل مصري سواء داخل مصر أو خارجها ولا يقبل أن يتعرض أي مواطن للإهانة أو أي نوع من الانتهاكات.

وتابع الجندي: "الدولة تحركت سريعًا جدا في أزمة العمالة المصرية في ترهونة بعد انتشار فيديوهات لتعذيبهم من قبل ميليشيات مسلحة إرهابية، وما هي إلا أيام قليلة حتى عادوا سالمين إلى أرض الوطن، مما يؤكد دوما على نهج الحكومة المصرية وقيادته السياسية في السنوات الأخيرة وما توليه من اهتمام بالغ بكل ابن لها خارج الحدود".

وأضاف مساعد رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي، أن هذه الوقائع كانت تتكرر في الماضي قبل تولي الرئيس السيسي الحكم، ولم يكن التحرك فيها بنفس السرعة الحالية، ولكن الأمر تغير حاليا فلدينا قيادة سياسية حكيمة تهتم بحياة كافة المواطنين في الداخل والخارج.