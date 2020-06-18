وزير الخارجية الأردني يصل إلى رام الله في زيارة مفاجئة

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وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية في زيارة مفاجئة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الصفدي سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله دون المزيد من التفاصيل.

من جهته ، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية القيادي في حركة فتح حسين الشيخ ، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن زيارة وزير خارجية الأردن إلى فلسطين للقاء الرئيس محمود عباس تأتي في إطار الجهد المشترك لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة.