وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحية الى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.. وقال أن الدولة قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه في الاتجاهين. الأول وهو الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم. والثاني يتمثل في استئناف مسابقة الدوري في وجود اجراءات احترازية ووقائية كاملة وملزمة للجميع، وذلك لتخطي الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث في بلدان العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة لاسيما وأنه لا أحد يعرف موعد نهاية هذا الوباء إلا الله سبحانه وتعالى.

وقال الخطيب إن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذي يتماشى مع توجهات الدولة بحثاً عن مصلحة المواطنين والمؤسسات الرياضية.

وأضاف أنه اثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة الخماسية مع الأندية مؤخرًا لمس العديد من الايجابيات التي لا يجب اغفالها ومنها استيعاب اللجنة لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلي الاندية حول كيفية استئناف بطولة الدوري وتطبيق الاجراءات الاحترازية. وكانت ردود الجنايني وأعضاء لجنته مقنعة خاصة وأنهم أخذوا على عاتقهم ازالة العراقيل التي تحدث عنها البعض من السادة ممثلي الأندية. ودارت المناقشات في أجواء ودية تهدف للمصلحة العامة.

وقال رئيس النادي ان أكثر الطرق لحل أي مشكلة هو مواجهتها هكذا فعلت الدولة، وهكذا تعمل اللجنة الخماسية ومعها الأندية، كما أن أكثر من 95% من العالم أيقن ذلك ووضع الضمانات الكافية لسلامة كل العناصر وعودة الحياة للملاعب والمؤسسات الرياضية، لأنه كما قال في السابق لا يملك احد اجابة قاطعة متى ينتهي هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها قيمتها وتملك من القيادات والإمكانات ما يؤهلها لتجاوز كل هذا والسير في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في كل المجالات.

وأشار محمود الخطيب الى أن استئناف الدوري لم يكن هو الموضوع الوحيد الذي طرحته اللجنة الخماسية في اجتماعاتها مع الأندية، بل كان هناك ملف رابطة أندية المحترفين والذي يرغب الجنايني وزملائه في انشاءها وتفعيل دورها مع بداية الموسم الجديد مثلما يحدث في دول العالم المتقدمة كرويًا وتم طرح تصور إيجابي في هذا الشأن لإعادة الأمور إلى نصابها وبالشكل الذي يساهم في الاحترافية الكاملة للمنظومة الكروية وحفظ الحقوق للجميع.. أيضًا تم مناقشة تطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد وهو أمر غاية في الأهمية. وهناك بنود عديدة تعمل اللجنة الخماسية على تطويرها واضافتها بما يساهم في النهوض باللعبة على الصعيدين الفني والاداري.

وأشاد الخطيب بالروح الطيبة خلال الاجتماعات حتى وان اختلفت بعض وجهات النظر لكن يبقى أن المصلحة العليا هي التي حكمت القرار. وتمنى رئيس النادي أن تستكمل اللجنة مسيرتها على هذا النحو لأنه يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة. وعلى الأندية أن تساعد وتساند اللجنة الخماسية وتدعم توجهات الدولة وكذا الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي لا ينكر أحد دوره الواضح في استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة. ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل اللعبات الرياضية واستكمال المسابقات في وجود إجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة كل العناصر.