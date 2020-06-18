رئيس بلغاريا ينفي تصوير رئيس الوزراء فى غرفة نومه بطائرة مسيرة

نفى الرئيس البلغاري رومن راديف اليوم الخميس، الاتهامات باستخدامه طائرة بدون طيار لالتقاط صور لرئيس الوزراء بويكو بوريسوف في غرفة نومه، والتي تم تداول بعضها عبر شبكة الإنترنت.

واتهم بوريسوف، راديف بأنه "تجسس عليه بطائرة بدون طيار" بعد نشر لقطات يُزعم أنها تظهره نائماً في السرير على شبكة الإنترنت. وأظهرت صور اخرى مسدسا على طاولة بجانب السرير وعدة أكوام من الأوراق المالية فئة 500 يورو (560 دولارا) وسبائك ذهبية في الدرج المفتوح بجانب السرير.

ويعيش راديف في مسكن بالقرب من فيلا بوريسوف المملوكة للدولة في مدينة بويانا، بالقرب من العاصمة صوفيا. وقال راديف، الطيار المقاتل السابق "لقد عملت على تشغيل طائرات وطائرات بدون طيار ، بيد أنه لا علاقة لى بما يتحدث عنه بوريسوف".

وفى ليلة أمس الأربعاء اتهم بوريسوف خصومه السياسيين بإفشال جهوده لانضمام بلاده إلى آلية مبادلة اليورو والتي تسبق انضمام الدولة إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، من خلال تعريضه للسخرية. وقد أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفى بثه التليفزيون فى مقر حزبه الحاكم.