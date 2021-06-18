قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية تنفذ في 41 قرية داخل مركز الحسينية في جميع الأنشطة سواء الصرف الصحي، أو مياه الشرب، أو الطرق أو الغاز، أو مباني الخدمات.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «المال والناس» مع الإعلامي إيهاب الديك، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن مركز الحسينية يمثل 31% من محافظة الشرقية، ولم يكن مخدومًا بمشروعات الصرف الصحي إلا قريتين فقط، ولكن مع بدأ العمل في مبادرة حياة كريمة تم توصيل الصرف الصحي بصورة كبيرة، ونسب التنفيذ في بعض الأماكن تخضت الـ60%.

وذكر أن حجم مشروعات الصرف الصحي في المحافظة تخطت الـ12.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد القرى المخدومة بالصرف في 2018 كان يقدر بـ 83 قرية، وفي السنوات الأخيرة تم توصيل الصرف لـ35 قرية، وفي آخر 2022 سيتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي للقرى في محافظة الشرقية بنسبة تتراوح ما بين 75لـ80% من القرى.

وأوضح أن كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس بالشرقية تتخطى الـ90 طالب، لافتًا إلى نسبة عجز الفصول في 2016 كان يقدر بـ7600 فصل، وتم الانتهاء من 4 آلاف فصل.

ولفت إلى أن خطة الأبنية التعليمية في الشرقية هي الأكبر على مستوى الجمهورية بسبب الكثافة السكانية، ولكن هناك أحيانًا مشكلة في توفير الأماكن لإنشاء المدارس لتقليل الكثافة، مضيفًا أن خطة تخفيض الكثافة في الفصول بالمحافظة في حاجة لأكثر من 3 سنوات بسبب الزيادة السكانية الكبير في الشرقية.

وأشار إلى توافر كل الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، ولهذا يتواجد مستثمرين في كل المجالات بالمحافظة، ذاكرًا أن المحافظة حصرت الأماكن المتاحة للاستثمار، وقامت بطرح هذه الأماكن أو المشروعات المتعثرة.

واستطرد أن الوظائف الحكومية لم تعد موجودة خلال الفترة الأخيرة، لهذا تعمل الدولة لتوفير فرص العمل من خلال مساعدة الشباب في افتتاح المشروعات من خلال برنامج «مشروعك» مع وزارة التنمية المحلية، أو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.