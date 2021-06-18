تقرير: بوينج تستأنف تسليم طائرات طراز 787

استأنفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تسليم الطائرات من طراز بوينج 787 خلال الأسبوع الحالي، وهو تطور إيجابي بالنسبة لبرنامج الإنتاج في الشركة الأمريكية إلى جانب زيادة وتيرة تسليم طائرات طراز بوينج 737 ماكس بحسب المحلل الاقتصادي بيتر أرمينت في تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاقتصادية بيرد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن التقرير القول إن بوينج سلمت خلال أول 17 يوما من الشهر الحالي 14 طائرة من طراز 737 ماكس وهو رقم قريب من توقعات شركة بيرد.



وقال أرمينت إنه من المحتمل أن تتجاوز بوينج هذا المعدل تسليم الطائرات خلال الأسبوعين المقبلين.