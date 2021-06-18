الإسكان: البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية أيقونة مشروعات العمران في مصر

قال المهندس عمرو خطاب الناطق باسم وزارة الإسكان، إنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة خلال 800 يوم من العمل المتواصل دون حصول على إجازات، سواء الفريق المصري أو الصيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس، أن هذا البرج كان من الأعمال المعقدة التي تقام في مصر للمرة الأولى، مشيدًا بدخول صناعة ناطحات السحاب إلى مصر بهذا الشكل ووفق هذا المعدل من الإنجاز.

وأشار إلى أن هناك نموًا متسارعًا في العملية الإنشائية للمشروعات التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى إلى أن البرج الأيقوني يمثل أيقونة المشروعات المصرية في مجال العمران، لكونه مميزًا وتواجده في مدينة مميزة وهي من أفضل مدن الجيل الرابع التي تنشئها هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أنه جارٍ في الوقت الراهن، العمل على التشطبيات النهائية في واجهات المبنى، مؤكدًا العمل على مدار الـ24 ساعة بمنتهى التفاني والإخلاص وإنكار الذات لإتمام هذا الإنجاز في أسرع وقت.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد يوم الخميس، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع، ومسئولي شركة (cscec) الصينية المُنفذة للمشروع.