زيلينسكي يزور منطقة خط المواجهة في جنوب أوكرانيا

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بزيارة مدينة "ميكولايف" الواقعة على خط المواجهة في الجنوب.

وفي مقطع فيديو، تم نشره على قناته على تليجرام، اليوم السبت، شوهد زيلينسكي وهو يتفقد المدينة التي دمرتها الحرب ويسلم ميداليات لحاكم المنطقة وعمدة المدينة.

ووفقا لوصف الفيديو، ناقش زيلينسكي "حالة الاقتصاد وإعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة".

ويدور القتال على طول الحدود الإقليمية لميكولايف وخيرسون.

وليست تلك المرة الأولى التي يزور فيها زيلينسكي خط المواجهة للحرب. وكان قد زار سابقا خاركيف وزابوريجيا ودونباس في شرق البلاد.

🗣️ Volodymyr Zelensky has said Ukraine will “definitely win” in the war against Russia, as he visited troops on the frontline of the southern Mykolaiv region.



Follow the latest on our liveblog 👇https://t.co/Sr3qTMNXDN pic.twitter.com/xrv0IHExHl