قنا تنهي استعداداتها لمارثون امتحانات الثانوية العامة

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم انتهت من كافة الاستعدادات لبدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي ستبدأ الإثنين المقبل، وتستمر حتى الخميس 21 من شهر يوليو المقبل.

وقال الداودي إن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات هذا العام بلغ 16 ألفا و504 طلاب وطالبات، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة، مشيرًا إلى تجهيز 40 استراحة لإقامة المعلمين المكلفين بمراقبة أعمال الامتحانات، فضلا عن تجهيز كافة اللجان من حيث الإضاءة المناسبة والمراوح ومبردات المياه للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعضوية ضابط من مديرية أمن قنا، وطبيب من مديرية الصحة، وعدد من المسئولين بالمديرية، وربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، مؤكدا تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا.

ومن جانبه، أشار الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، بهدف تأمين لجان الامتحانات، ومركز توزيع الأسئلة، وخطوط سير سيارات نقل الأسئلة إلى اللجان بالإدارات، والعودة بكراسات الإجابات، بالإضافة إلى مقر كنترول الثانوية العامة بمدينة قنا، إضافة إلى توقيع بروتكول مع مديرية الصحة لتوفير طبيب في كل لجنة، ومع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان، وكذلك مع مديرية التموين لتوفير الخبز ومستلزمات الإعاشة للمعلمين الغتربين المقيمين بالاستراحات، كما تم وتوقيع بروتوكول مع مديرية الكهرباء لتثبيت التيار الكهربائي مع توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على انتظام سير الامتحانات.