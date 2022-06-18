كوريا الجنوبية تسجل نحو 7 آلاف إصابات بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أقل من عشرة آلاف إصابة لليوم التاسع على التوالي، مع تراجع حدة انتشار الفيروس على ما يبدو.

وسجلت كوريا الجنوبية 6 آلاف و842 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 79 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و270 ألفا و481 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 11حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و427 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.