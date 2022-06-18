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كوريا الشمالية تسجل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 4:07 ص | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 4:07 ص

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) انخفض إلى نحو 20 ألف إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 20 ألفا و360 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

وكانت كوريا الشمالية قد سجلت حتى الأربعاء الماضي 73 حالة وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل الماضي أكثر من 4.6 مليون حالة، تعافى منها 4.56 مليون شخص، ويعالج ما لا يقل عن 36 ألفا و390 شخصا.

وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو الماضي.

وفي 12 مايو الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.

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