حنفي الجبالي: متطلبات عملي وخلفيتي القضائية وراء عزوفي عن الإعلام

قال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا -التي سبق وترأسها- والبرلمان يربطهما إطار واحد وهو تحقيق العدالة.

وأضاف الجبالي، في مقابلة على فضائية «اكسترا نيوز» مساء الجمعة، أن القاضي ينمو لديه شعور بالعدالة وتحقيقها، وكذلك الأمر ينطبق على رئيس مجلس النواب، نظرا لأن الدستور يستند إلى دعامتين هما سيادة القانون والمواطنة.

وعن انتقاله من المحكمة الدستورية العليا إلى رئاسة مجلس النواب، قال: «هناك تغيير في المنصبين من حيث طريقة العمل من القضاء عن مجلس النواب، فمجلس النواب يدخل فيه اعتبارات السياسة والمناقشات السياسية والحوارات ومراقبة الحكومة وهذا أيضا يدور في إطار تحقيق العدالة ومصلحة المواطن».

وبسؤاله عن سبب عزوفه عن الظهور الإعلامي، قال: «إن متطلبات العمل القضائي تجعلنا كقضاة نبتعد عن الإعلام لأسباب، ونحن نحترم الإعلام والصحافة، ولكن القاضي دائما يرتبط بظروف الدعوى المنظورة أمامه ولا يستمع وكأنه لا يرى أي صحافة أو إعلام حتى لا يتأثر حكمه».