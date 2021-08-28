عمرو أديب عن مذكرة التفاهم في الغاز الطبيعي: أول مرة حد يعرف يكسب حاجة من إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أول مرة حد يعرف يكسب حاجة من إسرائيل"، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وتابع: "إسرائيل عندها غاز وبتسرق وتتخانق على غاز تاني (أزمة التنقيب في حقول يقول لبنان إنه جزء من سيادته البحرية)".

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل جاءت في ظل امتلاك مصر بنية تحتية قوية تتمثل في محطات الإسالة.

والأربعاء، وقع وزير البترول المهندس طارق الملا، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الحرار، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادرى سيمسون، بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأوضح الملا، أن التوقيع يمثل خطوة مهمة جداً فى مسيرة بناء المنتدى التى بدأت منذ 4 سنوات وهى خطوة يمكن البناء عليها فى تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي.