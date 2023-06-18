محافظ الفيوم يسلم مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، حيث من المستهدف الوصول إلى 700 أسرة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري، لدعم الشباب والمرأة بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال الفعالية التي عقدت بنادي محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وخالد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك، ومحمد شتا رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم.

كما تم استعراض آليات تنفيذ مبادرة البنك الزراعي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر «باب رزق» بمختلف قرى المحافظة.

وتعتبر محافظة الفيوم من أوائل المحافظات التي أُطلق فيها البرنامج التمويلي «باب رزق»، حيث تم اختيار عدد من القرى لتنفيذ المبادرة لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعاتهم الخاصة، وتحسين مستوى معيشتهم.

وفي كلمته ثمن محافظ الفيوم، الجهود التي يجريها البنك الزراعي المصري، وتعاونه المستمر مع المحافظة، موجها الشكر لمسئولي البنك لمشاركتهم الفعالة في مجال العمل المجتمعي، لافتاً إلى أن البنك يُعد شريكًا إيجابيًا في العديد من الفعاليات، وداعمًا للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح المحافظ، أن الكوبون المالي الذي يتم منحه للأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، يُعطي حرية أكبر للمستفيدين لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الضرورية، دون التقيد بفرض مساعدة بعينها عليهم.

وأكد أن الدولة المصرية قادرة بجهود أبنائها المخلصين على تجاوز الأزمات، وتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجري تنفيذها بمحافظات مصر كافة.

وفي ختام كلمته هنأ «الأنصاري» كافة الحضور بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على مصر بالخير واليمن والبركات، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وقيادات المحافظة، على حفاوة الاستقبال، والتعاون الكبير بين البنك والمحافظة في جميع المجالات، لدفع عجلة التنمية وخدمة شعب محافظة الفيوم.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يحرص دائماً على أن يكون بجانب الأهالي في جميع قرى ومحافظات مصر في مثل هذه المناسبات، ويبذل قصارى جهده من منطلق مسئوليته المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل هذه الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقاً لقيم التكافل الاجتماعي، أحد المبادئ الأساسية لمبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى معيشته.

وأضاف أن جهود البنك مستمرة، لتحقيق التنمية ودعم الأهالي من سكان الريف، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من مبادرة «حياة كريمة» لخدمة آلاف القرى الجديدة بجميع محافظات مصر، وسنستمر في جهودنا لتحفيز أبناء الريف، وبخاصة المرأة الريفية، على العمل والإنتاج، من خلال برامجنا التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع.

ولفت «فاروق»، إلى برنامج «باب رزق» الذي أطلقه البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم، وتحديداً من قرية أبوجندير بمركز إطسا، لتشجيع الشباب والمرأة الريفية على إقامة المشاريع الخاصة بهم، مؤكداً أن البنك مستمر في التوسع في هذا البرنامج، الذي استفاد منه عشرات الآلاف من أهالينا في الريف، والذي بلغ حجم التمويل به أكثر من 300 مليون جنيه.