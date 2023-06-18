الكويت: إقلاع الطائرة الـ15 من الجسر الجوي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة "عبدالله المبارك" الجوية متوجهة إلى السودان، والتي تعد الطائرة الـ 15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في السودان وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد - في تصريح اليوم الأحد - إن تجهيز وإرسال هذه المساعدات ضمن حملة (الكويت بجانبكم) يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لدعم السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين والحرص على الإسهام في تخفيف معاناتهم.

وأضاف الزيد، أنه منذ بداية الجسر الجوي حتى الأن تم إرسال 150 طنا من المساعدات الإنسانية إلى السودان.. مؤكدا أن الجمعية تعمل كل ما بوسعها لتجاوز الأزمة الناجمة عن الأوضاع الإنسانية هناك وتوفير الرعاية الأكبر للمنكوبين.

وأوضح أن الوضع الذي يمر به الأشقاء في السودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم، مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتي قام وسيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين السودانيين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر بناء على توجيهات القيادة السياسية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.