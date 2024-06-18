بوتين: الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال لصحيفة "نودون سينمون" أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي بعقوبات جديدة، لكن كل محاولات احتواء البلاد وعزلها عن العالم فشلت.

وفي مقال لصحيفة نودون سينمون الكورية الشمالية الرئيسية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين"، أوضح بوتين أن "واشنطن تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات جديدة، فضلا عن إثارة زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي داخل البلاد".



وأكد بوتين: "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم، فإن كل محاولاتهم لاحتواء روسيا وعزلها باءت بالفشل".

وأضاف بوتين أيضا أن "الولايات المتحدة تريد فرض نظام على العالم وهو نظام دكتاتوري استعماري جديد". مشيرا إلى أن "الدول التي لا تتفق مع النهج الأمريكي تواجه ضغوطا خارجية شديدة".

وصرح منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن السلطات الأمريكية ستراقب عن كثب الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.

وسيقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.

هذا وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه من المنتظر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.