التعليم: تجهيز الكنترول المركزي للتقدير الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة تمهيدا لبدء التصحيح

أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة؛تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد، الأربعاء 19 يونيو.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل 23 يونيو مدخلو البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر، العمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

وأوضحت أنه يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل؛ تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.