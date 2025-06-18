رئيس الوزراء: لا توجد أي أزمة في توفر السلع أو تدبير الدولار حاليا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي أزمة في توفر السلع بالدولة في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد تأخر أو عدم استجابة لأي طلبات لفتح اعتمادات دولارية أو لفتح مستلزمات الإنتاج أو غير ذلك.

وأوضح أن الدولة تؤمِّن كل الاحتياطات المطلوبة لاحتياجاتها في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مختلف السيناريوهات.

ونوه بأن أحد السيناريوهات هو الوضع القائم حاليًّا بكل تحدياته وتعقيداته، لكن الدولة تدبر احتياجاتها لفترة طويلة، موضحًا أنه حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة ستكون هناك إجراءات يتوجب التحرك فيها.

وشدد على ضرورة الوعي بأن كل تصعيد يحدث في هذه الحرب الراهنة، من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة، وبالتالي ستتخذ الدولة خطوات في هذا الصدد.

وأفاد بأن الدولة ستتخذ خطوات استباقية ولا تكون عبارة عن رد فعل، لافتًا إلى عقد اجتماع بحلول منتصف الأسبوع المقبل مع لجنة الأزمات المُشكلة مؤخرًا.

ولفت إلى تكليف كل وزير بوضع تصور واضح وخطط تنفيذية واضحة لسيناريوهات مختلفة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الإطار استعدادًا لأي تطورات تحدث.