بريطانيا تؤجل افتتاح خط حديدي فائق السرعة متعثر إلى ما بعد 2033

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قررت الحكومة البريطانية تأجيل افتتاح خط السكك الحديدية فائق السرعة الجديد "اتش اس 2" الذي يربط لندن ببرمنجهام، إلى ما بعد التاريخ المقرر له في 2033.

ومن المتوقع أن تبلغ وزيرة النقل هايدي ألكساندر البرلمان بعد ظهر اليوم الأربعاء أنه "لا توجد طريقة معقولة لإكمال" خط السكك الحديدية في الموعد المحدد وفي إطار الميزانية.

وواجه المشروع بالفعل تأخيرات متكررة وتكاليف مرتفعة على الرغم من تخفيض مستواه، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتعتزم ألكساندر إبلاغ مجلس العموم بأنها وضعت حدا فاصلا بشأن مشروع السكك الحديدية المتعثر، حيث تحاول الحكومة إعادة ضبط كيفية إنجاز المملكة المتحدة مشروعات البنية التحتية الرئيسية.

وقال وزير الإسكان والتخطيط ماثيو بينيكوك إن هناك "مشكلات خطيرة" في خط السكك الحديدية "اتش اس 2" فيما يتعلق بالمساءلة وتجاوزات المشروع والتكاليف".